Над Кировоградской областью силы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины сбили российскую ракету.
Об этом сообщил председатель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в своем Telegram-канале.
"Несколько часов назад над селом Анновка Новоукраинского района наша ПВО сбила вражескую ракету. Она упала на открытой местности", - заявил Райкович.
В то же время по его словам, погибших и травмированных нет. На месте происшествия работают эксперты.
Как сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины мощно ударили по оккупантам, уничтожив два "Солнцепека", три ракеты и технику.
Ранее эксперт заявил, что у россиян заканчиваются высокоточные ракеты.