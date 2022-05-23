Погибших и травмированных нет.

Над Кировоградской областью силы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины сбили российскую ракету.

Об этом сообщил председатель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в своем Telegram-канале.

"Несколько часов назад над селом Анновка Новоукраинского района наша ПВО сбила вражескую ракету. Она упала на открытой местности", - заявил Райкович.

В то же время по его словам, погибших и травмированных нет. На месте происшествия работают эксперты.

Как сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины мощно ударили по оккупантам, уничтожив два "Солнцепека", три ракеты и технику.

Ранее эксперт заявил, что у россиян заканчиваются высокоточные ракеты.

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