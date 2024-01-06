На Запорожском направлении есть результаты удачной охоты на оккупантов.

На Запорожском направлении FPV-дрон устроил оккупантам "беготню", как в их советском мультике "Ну, погоди".

Только в этом случае "охота" закончилась быстро и результативно. За данными ГСЧС, одному захватчику удалось сойти с дистанции, но другой - не добежал.

"Аэроразведка ГПСУ обнаружила позиции врага. Чтобы проверить спринтерские возможности оккупантов, пограничники отправили им дрон-камикадзе", - уточнили обстоятельства атаки в ведомстве.

Также там показали ролик, как военные РФ забирают своего "двухсотого".

На Херсонщине РФ усилила давление артиллерии

Сегодня Силы обороны юга Украины уточнили оперативную ситуацию на фронте в своей зоне ответственности. Отмечалось, что на Херсонском направлении враг усилил давление артиллерии. Однако в то же время некоторые атаки РФ обернулись для них потерей в технике. ВСУ уничтожили наблюдательный комплекс "Муром", который еще называют "глазом Мордора".

Вас также могут заинтересовать новости: