Инцидент произошел на Херсонщине.

На временно оккупированных землях Херсонщины оккупанты выгнали украинцев из дома и устроили там свой "генштаб" оружия.

Наказание за обиду жителей левобережья не заставило себя ждать: херсонские пограничники отследили хранилище врага и уничтожили боезапас. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

"Пограничная аэроразведка выявила вражеские хитрости и меткой работой FPV-дронов существенно сократила боевые способности вражеского войска", - отметило ведомство.

Также там указали, что в дополнение к "отминусованному" боекомплекту, украинские защитники взрывом отправили на тот свет нескольких оккупантов.

РФ имеет рекорд по потере наблюдательных пунктов

Сегодня в Херсонской области РФ имеет негативный "рекорд". ВСУ за сутки уничтожили там наибольшее за все время войны количество наблюдательных пунктов. Успехами Украины похвастались Силы обороны юга.

Отмечается, что враг пытается стянуть на Левобережье резервы, чтобы хоть как-то укрепиться в позициях. Также на этом направлении россияне активно применяют дроны.

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