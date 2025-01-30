Посол подчеркивает, что территориальные уступки - это точно против того, как Украина представляет себе справедливый мир.

Война в Украине мешает администрации президента США Дональда Трампа сосредоточиться на других вопросах, а РФ может захотеть внесения изменений в Конституцию Украины относительно территориальной целостности.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сказал бывший посол Украины в Великобритании и экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Говоря о том, в чем заключается план Трампа, он отметил, что война в Украине "не укладывается в их схему разборок по всему миру" и "мешает администрации Трампа сосредоточиться на вопросах Китая, южно-азиатского региона".

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"Вообще оставить Европу, решить собственные вопросы. И поэтому сначала прогоняется такой тезис: "Давайте за 24 часа я все решу". Когда это не происходит, начинается углубление на первый уровень проблемы... То есть делается второй вариант. И смотрят, какая будет реакция от Украины и от России", - сказал Пристайко.

По его словам, сейчас тот этап, когда первые предложения Украине были сделаны и она показывает, что они ее не устраивают.

Отвечая на вопрос относительно уступок, которые могут ожидаться от Украины, экс-министр отметил, что его беспокоит, что "в ходе этих разговоров постоянно упоминаются наши территориальные уступки".

"Во-первых, это неприятно слышать, потому что это точно против того, как Украина себе представляет справедливый мир... Это точно идет против мирового международного права", - отметил он.

Кроме того, Пристайко подчеркнул, что не понятно, каким образом это поможет Украине "выйти из конфликта".

"Если даже представить, что России нужны эти земли... У них и так много земель, которые пришли в упадок, и они не знают, что с ними делать. Более того, это только дает им больше аппетита. Потому что они и так сейчас владеют этой землей. Легализация этого "приобретения" для них не стоит так много, чтобы аж взять и прекратить войну", - сказал посол.

Он добавил, что очевидной для Украины является "возможность приостановить войну хотя бы там, где сейчас она находится, и отстоять то, что считается Украиной".

На вопрос, как Вашингтон может ожидать, что Украина юридически или технически оформит нечто подобное, - буквально отпишет территории России или "заморозит" фронт и смирится с контролем Россией этих территорий - Пристайко выразил мнение, что "по состоянию на сегодня нет четкого понимания администрацией, какой документ будет подписан".

В то же время, отметил он, "это представляет Путин", который, по мнению экс-министра, пожелает внесения в Конституцию Украины изменений, которых требуют россияне.

"Отказ от областей, признание многих вещей. Это действительно очень неприятный механизм, к которому будут подталкивать. И я боюсь, что американской администрации так прямо и будет заявлено Российской Федерацией: "Мы хотим видеть изменения к территориальной целостности в украинской Конституции". Найдутся ли у украинского народа и украинских руководителей силы сказать "нет", - мы с вами увидим очень скоро", - сказал Пристайко.

Трамп и война в Украине

Ранее президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Теодорас Русопулос заявил, что верит в то, что Трамп может привести "к поиску решения или по крайней мере к поиску общего пути для диалога" по войне в Украине.

По словам Русопулоса, Трамп "как бизнесмен готов делать все очень быстро", и он уже "сыграл решающую роль на Ближнем Востоке и в освобождении части заложников".

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