Новая помощь в размере 33 млрд долларов должна помочь поставлять украинским Вооруженным силам оружие и боеприпасы без задержек.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден убежден, что президент Российской Федерации Владимир Путин никогда не добьется успеха для господства в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден сказал на брифинге в Вашингтоне.

"Наше единство внутри страны, наше единство с нашими союзниками и партнерами, и наше единство с украинским народом посылает четкое сообщение Путину: вы никогда не обретете успеха для господства в Украине", - подчеркнул Байден.

Он сказал, что уроки истории свидетельствуют о том, что если диктаторы не платят цену за свою агрессию, они провоцируют больше хаоса и больше агрессии.

Президент США отметил, что просит Конгресс одобрили дополнительный бюджетный запрос в размере 33 млрд долларов, чтобы помочь Украине продолжать противостоять российскому вторжению.

"Это должно продолжить поставки оружия и боеприпасов без задержек для мужественных украинских бойцов и продолжить доставлять экономическую и гуманитарную помощь для украинского народа. Это так называемое дополнительное финансирование будет удовлетворять потребности украинских военных во время критических последующих недель и месяцев", - подчеркнул Байден.

Как отметил президент США, новое финансирование начнет "переход к предоставлению долгосрочной политики помощи, которая поможет Украине продолжать защищаться против российской агрессии".

Он сказал, что в рамках новой помощи Украина получит "даже больше артиллерии, бронетехники, противоброневых систем, противовоздушных возможностей, которые к этому времени уже применялись очень эффективно украинскими бойцами".

Как сообщал УНИАН, Байден просит Конгресс одобрить законопроект о выделении дополнительных 33 миллиардов долларов на поддержку Украины.

Он отметил, что критически важно, чтобы Конгресс одобрил эти законодательные инициативы о выделении 33 млрд долларов как можно скорее.

Президент США убежден, что борьба за свободу против российской агрессии не будет дешевой.

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