Украинский парламентарий призывает не соглашаться на "эвакуацию".

Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский отмечает, что в пригородах Киева оккупанты предлагают "эвакуировать" людей, но затем они могут использовать их в качестве "живого щита".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона на украинских каналах.

"По нашей оперативной информации... В пригородах Киева, районы - Буча, Ирпень, российские войска, которые держат под контролем отдельные населенные пункты, ходят по домам, по домам, подгоняют автобусы и говорят, что они готовы эвакуировать наших мирных жителей, будто их жизни и здоровью что-то угрожает", - рассказал Вениславский.

Он подчеркнул, что органы государственной власти Украины никаких решений по эвакуации не принимали. "Поскольку это наоборот, сам процесс эвакуации, связанный непосредственно с угрозой для жизни и здоровья людей", - пояснил депутат.

По его словам, люди, которые таким образом якобы эвакуируются, затем могут быть использованы в качестве "живого щита".

"Есть такие подозрения, что люди, которые будут посажены в автобусы под предлогом эвакуации, могут быть использованы в качестве "живого щита", когда танковые колонны идут на Киев. Поэтому призываем всех не идти ни на какие такие условия, сохранять свою жизнь, здоровье в подвалах, бомбосбищах - там, где вы и находитесь. Органы власти никаких решений об эвакуации не принимали", - отметил Вениславский.

Напомним, в результате действий российских оккупантов за 4 дня в Украине погибли 16 детей.