Всё зависит от типа предоставляемых ракет, которые передадут Украине.

Снаряды и ракеты, которые США предоставят Украине в новом пакете помощи, могут увеличить огневое воздействие подразделений Вооруженных сил Украины в 2-3 раза.

Об этом военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан сообщил в эфире информационного телемарафона.

По его данным, в последний пакет помощи от США на сумму 550 млн долл. входит 75 тыс. снарядов и 3 тыс. ракет.

"Если это ракеты М31, то они увеличат наше огневое воздействие на врага на 50-70 км. Если это будут ракеты М26 - до 45 км. Таким образом мы сможем активно выжигать фронт до глубины 30 км. Если будут ракеты дальностью 130-140 км, то мы сможем работать по Крыму, по Крымскому мосту", - сказал он.

Эксперт отметил, что, в зависимости от номенклатуры ракет, помощь США увеличит огневое воздействие на тылы противника в 2-3 раза.

Как сообщал УНИАН, 1 августа в США заявили о решении предоставить Украине еще один пакет помощи в сфере безопасности на сумму 550 млн долл., в него войдут большое количество боеприпасов для HIMARS, а также боеприпасы для артиллерийских систем калибра 155 мм.

Это уже будет 17-й пакет помощи в сфере безопасности с того момента, как Джозеф Байден стал президентом США. В целом на поддержку безопасности Украины уже выделено более 8 млрд долларов.

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