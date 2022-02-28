Сейчас обсуждается возможность создания там гуманитарного коридора.

Председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба отмечает, что на двух направлениях в Киевской области сложная гуманитарная ситуация. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.

Кулеба отметил, что по Киевской области на данный момент есть два проблемных направления.

"Это непосредственно направление Житомирской трассы... Это Буча, это Гостомель. Понятно, что это и Ворзель. И вот сегодня Бузова прибавилась, Бородянка. И второе направление — это Димер, Иванков и Полесье", — сказал он.

Глава КОГА подчеркнул, что на этих двух направлениях сложилась самая сложная ситуация.

"Сложная она с гуманитарной точки зрения. Потому что и на одном направлении, и на другом остались люди, которым необходимо доставлять еду, медикаменты. И к сожалению, на сегодняшний день нам не удается обеспечить это. Мы ведем переговоры... через волонтеров для того, чтобы эту большую работу как-то начать", — подчеркнул он.

На вопрос, есть ли какой-то шанс на создание гуманитарного коридора, чтобы вывезти оттуда, в частности, больных и детей из детских домов, Кулеба отметил, что "много социальной инфраструктуры мы перенесли в другие районы нашей области".

"Поэтому не все осталось в тех районах, там осталось несколько буквально объектов социальной инфраструктуры", — объяснил глава области.

Кулеба заметил, что есть проблема в том, что там достаточно много гражданского населения, с которым нет связи. Особенно, это касается Димера и "выше туда, там, где Полесье".

"Потому что когда наступает враг, он отключает связь, уничтожает наши передатчики информации", — пояснил он.

Председатель КОГА заверил, что они ежедневно ищут возможность сделать гуманитарный коридор. "Сегодня идут эти переговоры", — добавил Кулеба и выразил надежду, что этот вопрос решится в ближайшие дни.

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