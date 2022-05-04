Российские оккупанты убили 21 мирного жителя и ранили 27.

На Донетчине сегодня наибольшее количество жертв за один день после обстрела вокзала в Краматорске - оккупанты убили 21 мирного жителя и ранили 27.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Это наибольшее количество жертв за один день с тех пор, как россияне обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска", - отметил он.

Среди погибших сегодня: гражданских 10 - в Авдеевке, 5 - в Лимане, 4 - в Угледаре, 1 - в Великой Новоселке и 1-в Шандриголово.

Он отметил, что удалось также уточнить информацию о двух погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в этом городе и Волновахе установить пока невозможно.

Ранее сообщалось, что РФ стремится установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями.

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