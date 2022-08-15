Враг ежедневно накрывает позиции ВСУ из артиллерии.

На Донецком направлении пехота ВСУ нуждается в надлежащей поддержке тяжелой артиллерии.

Об этом заявил в эфире телеканала "Эспрессо" боец батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Артем Рубан.

По его словам, оккупанты ежедневно накрывают позиции ВСУ из тяжелой артиллерии.

"Мы не отступаем и готовы драться. Однако просим прикрыть нас. Нам нужна поддержка артиллерии. Поскольку пехота всегда действует так, чтобы ее прикрывали. Я говорю об этом, потому что нас не прикрывают. Враг ежедневно накрывает наши позиции из тяжелой артиллерии и танков. Поэтому хочу, чтобы нас наконец услышали и дали нам нормальное прикрытие", - рассказал Рубан.

Военный подчеркнул, что бойцы готовы сами научиться и использовать тяжелое вооружение.

"Не можете прикрыть нас, тогда дайте нам оружие. Мы сами станем артиллеристами. Все бойцы готовы учиться и использовать тяжелое вооружение", - подытожил он.

Как ранее сообщал УНИАН, на Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях украинские военные подавили вражеские штурмы и заставили противника отойти.

Поселок Пески Покровского района Донецкой области находится под контролем ВСУ, но ситуация крайне сложная - продолжаются интенсивные бои.

Вас также могут заинтересовать новости: