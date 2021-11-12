Вчера оккупанты применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

За прошедшие сутки, 11 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрелов со стороны оккупантов один украинский воин получил ранение.

Как сказано в сводке штаба ООС, он находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

В целом вчера оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, возле Марьинки они открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. В направлении Новозвановки применили артиллерию калибра 122 мм, противотанковый ракетный комплекс, минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы. В районе населенного пункта Зайцево с помощью беспилотника сбросили выстрелы ВОГ-17.

Читайте такжеУкраина будет создавать боевых роботов (фото)Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет БПЛА, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября в Пирятине Полтавской области на заправке неожиданно умер младший сержант ВСУ Геннадий Писаренко, который сопровождал тело погибшего на Донбассе собрата на родину в Львовскую область.

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Автор: Светлана Закелова