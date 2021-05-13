Украинский воин получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

В четверг, 13 апреля, от выстрела снайпера боевиков в зоне проведения ООС погиб украинский военный.

Читайте такжеС начала года оккупанты почти два десятка раз обстреливали населенные пункты ДонбассаОб этом вечером сообщила Оперативно-тактическая группировка "Восток" на своей странице в Facebook.

"В результате вражеского снайперского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

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Автор: Катерина Комолова