С начала суток зафиксировано пять вражеских обстрелов.

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе сегодня погиб украинский военный.

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС.

Всего с начала суток зафиксировано пять вражеских обстрелов. Огонь боевики вели в районе населенных пунктов Водяное, Опытное и Южное. Применялись 82-мм минометы, автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы.

"В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью. Командование Операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего... О всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 9 июня в районе ООС погибла женщина-военнослужащий 128-й бригады ВСУ. Впоследствии стало известно, что речь идет о 22-летней лейтенанте Карине Шемчук.

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Автор: Юрий Годован