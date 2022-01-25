Сегодня зафиксировано пять вражеских обстрелов, украинские защитники открывали огонь в ответ.

Сегодня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано пять вражеских обстрелов, в результате ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние здоровья одного из них удовлетворительное, второго – тяжелое", - говорится в сообщении.

Российские наемники с начала суток открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов в сторону Авдеевки, обстреливали позиции ОС неподалеку Марьинки, а вблизи Широкиного вели обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Пищевик оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - добавили в штабе.

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Как сообщал УНИАН, по данным главного управления разведки Минобороны, российские войска на оккупированном Донбассе устроили так называемый "единый день огня". Оккупанты тренируют артиллерийские подразделения и минируют местность.

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