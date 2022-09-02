Нужно желание России решать вопросы не силой, не войной.

В настоящее время не существует ключевого элемента для переговоров с Россией.

Зеленский в выступлении-видеообращении во время международного экономического форума "Амброзетти", отвечая на вопрос о возможности переговоров с Россией.

"Ключевое, я думаю, как вы сказали, если такой момент существует. Сегодня он, к сожалению, не существует и не существовал долгие годы до этого, потому что агрессия России началась не вчера и даже не 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение Российской Федерации, открытое и наглое. Война идет 8 лет, то же надо, первое - желание России не воевать, она должна хотеть решать те или иные вопросы не войной, не снарядами, не издевательствами и убийствами. Пока она хочет решать все силой", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что украинский народ затормозил наступление России в Украине. По его словам, в этом важной была поддержка западных партнеров. "Мы разбили их планы на сегодня, тем не менее - это война, в которой мы точно не хотим, ибо вся война, все происходит только на нашей территории, люди гибнут наши граждане здесь и российские военные, которых отправили на смерть. но это уже проблемы их политико-военного руководства", - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что для переговоров у россиян должно быть "желание номер один"- не захватывать территории. "Второй пункт это желание мира, большинство стран в Европе сегодня поддерживают Украину, но нужно объединенное желание", - добавил он. Зеленский подчеркнул, что введение санкций против россии требует общих подходов. Он поблагодарил за поддержку таких санкций, но подчеркнул, что затем некоторые компании стран, поддержавших санкции, находили обходные пути для России как обходить санкции. "Во всем мире есть те или иные государства, те или иные лидеры - одной рукой жмут руку нам, а другой рукой хотят приблизить к себе бизнес-партнеров президента Путина", - сказал Зеленский. По его словам, третьим должно быть желание общества России на прекращение войны. По его словам, для этого россияне должны чувствовать на себе, что они виноваты в этой войне, они виноваты в своем выборе, они виноваты в том, что они промолчали". По его словам, русские люди должны осознать, что они виноваты и что эта война страшна, и что нет другой альтернативы - русские войска должны выйти из чужой земли. "И тогда желания российского общества не убивать соседей проявится в том, что они будут давить на свое политическое руководство", - сказал Зеленский.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля совершили полномасштабное вторжение в Украину. Российские власти назвали действия своих оккупационных войск "спецоперацией" якобы для "демилитаризации" и "денацификации" нашего государства. Противники обстреливали и гражданские, и военные объекты. Только в одном Мариуполе погибли десятки тысяч человек.

Между представителями Украины и РФ были переговоры, но они даже не привели к прекращению огня.

В конце июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что оснований для возобновления мирных переговоров с российской стороной нет. Подоляк отметил, что в РФ "нет реальности".

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