Командующий ВСУ показал видео как воины 77-й бригады ДШВ уничтожают танк оккупантов, которые маскировали его мусором.

На Бахмутском направлении силы обороны имеют успехи и продолжают движение.

Об этом командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил в Telegram.

"Силы обороны имеют успехи и продолжают движение. Оборонительная операция продолжается, враг пытается остановить наши силы, но получает по зубам", - отмечает он.

Сырский показал, как воины 77-й бригады ДШВ уничтожают танк оккупантов. На видео видно как оккупанты набросали на башню танка разного мусора, маскируя его, и спрятали за домом, но наши разведчики его нашли и прицельным попаданием уничтожили.

Успехи ВСУ на Бахмутском направлении-последние новости

Как сообщал сегодня УНИАН, по данным 3-й отдельной штурмовой бригады, Силы обороны Украины продвинулись в глубину линии фронта более чем на 1, 2 километра на Бахмутском направлении.

В опубликованном сегодня отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что российские оккупанты перебрасывают свои резервы в Бахмут для подготовки глубокоэшелонированной обороны. Кроме того, российские войска теряют позиции на флангах Бахмута.

Как отметили аналитики, по некоторым данным в настоящее время ВСУ ведут контратаки к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки, к северо-западу от Бахмута в районе Орехово-Васильевки и в районе Берховки, а также к северо-востоку от Бахмута в районе Яковлевки.

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