Военнослужащий замечает, что в большинстве случаев успехи оккупантов временные, они ежедневно несут значительные потери.

Офицер артиллерии 4-й бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" Владимир Назаренко с позывным "Сонечко" отмечает, что на Бахмутском направлении враг усиливает передвижение и ведет обстрелы из артиллерии.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации на Бахмутском направлении.

"Враг значительно усиливает передвижение. То есть мы видим невооруженным глазом, что присутствует живая сила противника. Враг по-прежнему ведет обстрелы из артиллерии, из вооружения любых калибров", - отметил Назаренко.

Довольно тяжелая ситуация возле Ивановского и Богдановки. "Там, где враг пытается давить, и пытается продвигаться. Но в большинстве получает отпор", - сказал он.

По словам "Сонечко", если враг и имеет какие-то успехи, то они временные. "Все усилия врага, там, где, возможно, какие-то и имеет частичные успехи... когда я говорю "успехи", – это несколько метров, максимум-сотня метров, и в большинстве случаев эти успехи временные. Враг терпит поражения", - отметил военнослужащий.

Назаренко добавил, что враг ежедневно несет значительные потери. "Каждый день - большие потери", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 14 февраля, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отметил, что в течение суток на Бахмутском направлении бои велись вблизи Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области. Был отбит 10 атак российских захватчиков.

В то же время на Авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать оккупантов, которые пытаются окружить Авдеевку. Впрочем украинские военнослужащие держат оборону и за сутки отбили 20 атак в районе Авдеевки и еще четыре - возле Невельского Донецкой области.

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