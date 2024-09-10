По словам командира, никто лучше него не знает, что происходит в его полосе ответственности.

Для того, чтобы понять сегодняшнюю войну, надо быть на позициях у военных или хотя бы прислушиваться к тому, что говорят командиры на местах. Об этом заявил командир роты 220-го батальона 126-й отдельной бригады ТРО Игорь Халус, который ушел на войну добровольцем в 2022 году.

"Сверху спускаются задачи такие, какие спускаются. Есть высокие командиры, которые учились в военных академиях. Но когда они были последний раз на переднем крае? Для того, чтобы понимать войну сегодня, надо быть у ребят на позициях. Если человек – полковник, генерал – так или иначе не хочет рисковать своей жизнью, это не соответствует его должности, ездить по позициям, я понимаю. Но тогда прислушивайтесь к тому, что вам говорят командиры на местах. Потому что никто лучше меня не знает мою полосу ответственности. Никто лучше меня не понимает, что тот враг, каков его характер действий, как часто он это делает, что он делает. Никто лучше меня не знает мои силы и средства. Потому что когда смотрят – у тебя по списку 70 человек. А из тех 70 человек ... не так много воинов, понимаете?! Но меня никто не спрашивает. Есть задача, ее надо выполнять. И я должен сделать, как в советской армии: "Слушаюсь", и пошел бездумно умирать", – пояснил военный в интервью "Укринформу".

Он подчеркнул, что "так не работает". По словам Халуса, для того, чтобы победить в войне, надо прежде всего беречь свой личный состав.

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"Он у нас уже не то что на вес золота, это самое дорогое, что у нас есть. Нового не будет, лучшего не будет. Такие, какие есть – это дороже золота. А потом уже пытаться выполнять все задачи. Мы не можем делать, как враг – садитесь в лодку, плывите туда. Понимаете, война – это креатив. Этому нельзя научиться в книжке. Можно изучить устав, порядок какой-то, учет документов. Но этому нельзя научиться, оно каждый день меняется", – констатировал Игорь Халус.

Война в Украине: важные новости

С начала суток, 9 сентября, по состоянию на 22:00 на фронте зафиксировали 147 боевых столкновений с противником. Такие данные называет Генштаб ВСУ. Отмечается, что 33 столкновения произошло на Покровском направлении, 46 – на Кураховском.

Как рассказал заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко, ситуация на Покровском направлении остается сложной. По его словам, продвижение врага удалось остановить. И несмотря на огромные потери, враг продолжает штурмовать исключительно "голой" пехотой.

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