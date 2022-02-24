Граждан просят не создавать панику.

В связи с военным положением, мужчин - граждан Украины, в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускать за пределы нашего государства.

Об этом сообщил глава Львовской таможни Даниил Меньшиков.

"Срочное сообщение! Вниманию граждан! В связи с военным положением, мужчины - граждане Украины, в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускаться за пределы нашего государства", - говорится в сообщении.

Он отметил необходимость не создавать и не пробовать самовольно пересекать границу.

Напомним, ранее украинцам рассказали о работе мобильных операторов и интернет-провайдеров. Так, в Госспецсвязи не советуют использовать мессенджеры, которые якобы работают без интернета.