Спикер отметил, что ситуация отслеживается.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов ответил, может ли Россия начать еще одно крупное наступление в Украине после выборов.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос о том, что глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что после президентских выборов в марте Россия может начать еще одно крупное наступление в Украине: насколько это вероятно и где именно враг может наступать.

"Каждое подобное заявление и информация – важна. Она дополнительно изучается", - отметил Юсов.

В то же время он призвал отталкиваться от официальных сообщений украинских Сил безопасности и обороны, в частности Генерального штаба Вооруженных сил Украины и украинских спецслужб.

"Относительно планов врага, в том числе, когда будут основания подтверждать подобный тезис, будет предоставлена отдельная информация. Сегодня мы констатируем, что продолжаются отдельные наступательные действия врага на отдельных участках. В частности, очень тяжелая ситуация на Авдеевском направлении. И именно вокруг этого сейчас сконцентрировано внимание и украинских Сил безопасности и обороны", - сказал представитель ГУР.

Говоря о планах агрессора, Юсов отметил, что отслеживается количество личного состава захватчиков, формирование новых подразделений и поставки оружия.

"Вся необходимая информация собирается, получается и обрабатывается", - заверил он.

Как сообщалось, ранее Боррель заявил, что необходимо лучше объяснить гражданам стран ЕС, что будет означать иметь Россию за соседа. Дипломат назвал Россию "соседом, который не знает, где заканчиваются и где начинаются его границы".

По словам Борреля, президент России Владимир Путин планирует идти до конца и не прочь пожертвовать своей армией и своим народом, потому что "он несет огромные материальные и человеческие потери и не достиг ни одного значительного территориального продвижения".

Кроме того, в докладе внешней разведки Эстонии, который цитирует издание Business Insider, отмечается, что страны Североатлантического альянса могут оказаться в состоянии войны с Россией в ближайшие 10 лет. Москва, возможно, готовится к "конфронтации с Западом".

Вас также могут заинтересовать новости: