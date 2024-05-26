Это подразделение сформировалось из гражданских, которые защищали Украину добровольцами с ружьями.

В селе Липцы Харьковской области украинские силы притупили внезапное наступление России. Несколько недель назад россияне стремительно продвигались к Харькову, но с помощью подкреплений Украина медленно сдерживает волну.

Как говорится в репортаже BBC, угроза с севера не исчезла. Липцы - мишень. В районе работает элитное подразделение операторов БПЛА Peaky Blinders.

Лидер подразделения Александр говорит, что с началом войны они пришли охранять свои улицы с ружьями, в штатском. Сегодня они больше не команда добровольцев. Воины закаленные боями и прошли обучение у западных спецназовцев. Теперь они высокотехнологичные Peaky Blinders, которые используют дешевые маленькие дроны массового производства.

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Они сохранили название и носят плоские кепки в камуфляже, а на спине вышитый девиз - "Найти и уничтожить".

Последние несколько недель Александр буквально сражался за свой дом. Боевые действия ведутся вблизи участков, где воин выращивал землянику в довоенное время. С начала наступления команда Peaky Blinders убила или ранила более 100 российских солдат.

Они действуют как небольшие военно-воздушные силы с десятками беспилотников и арсеналом бомб - одни для уничтожения танков, другие для нацеливания на группы пехоты или отдельных солдат. Они либо сбрасывают бомбы, либо используют FPV.

Операторы БПЛА пытались найти новые цели. Это доказательство того, что они имеют определенный успех. Русские прячутся. В перерывах между активными боями операторы большими беспилотниками с зацепом разоружают оккупантов. На глазах журналистов один из воинов выхватил штурмовую винтовку у убитого оккупанта.

Антон, старший брат Александра, знает, что беспилотников недостаточно, чтобы победить россиян.

"Мы можем сдерживать их с помощью беспилотников и наносить им урон, но не, к сожалению, побеждать их", - сказал он.

Он говорит, что оружие большой дальности могло предотвратить это наступление. Россияне разработали способы глушить сигналы БПЛА с помощью РЭБов. Из-за таких помех подразделение может потерять четыре-пять дронов за день.

Александр говорит, что наступление на Харьков дало его уставшим людям второе дыхание. Раньше они боялись, что мир теряет интерес. Но он знает, что это все еще опасность, которой не видно конца.

По мнению командира, конфликт будет продолжаться очень долго, "возможно, несколько лет или даже десятилетий". Ни одна из сторон, говорит он, не имеет сил нанести нокаутирующий удар. Чтобы отбросить россиян обратно к их границе, Украине понадобится "колоссальная" поддержка Запада.

Российское наступление сорвано

Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов считает, что изначально РФ планировала пройти вплоть до самого Харькова. Пленные российские военные рассказали, что их целью было взять город Волчанск за два дня и добраться до Харькова в течение пяти дней. Путин отрицает это.

"Новое наступление России на Харьковщину в очередной раз вызвало вопрос, действительно ли Украина может выиграть эту войну. Это, несомненно, подчеркнуло недостатки поддержки Запада и напряжение в уставших вооруженных силах Украины... Даже если Украине удастся пережить этот последний шторм, она все равно теряет территорию на всем фронте протяженностью 1300 км. Украина также не смогла сравниться с оживленной военной машиной России - привлечением свежих войск и способностью к перевооружению", - пишет издание.

"Запад боится Россию"

Украина считает, что большая часть вины за неудачи лежит на решимости ее союзников. На этой неделе президент Владимир Зеленский выразил свое разочарование ограничением поддержки Запада. Он обвинил союзников в том, что они "боятся, что Россия проиграет войну", и лишь хотят, чтобы Украина "выиграла так, чтобы Россия не проиграла".

Генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генерального штаба Украины, сказал, что США "организовали шестимесячное окно возможностей для россиян".

Александр Мережко, председатель парламентского комитета по иностранным делам, сказал, что такие задержки также подчеркивают разногласия во внешней политике Запада.

"Мне кажется, что кое-кто уже согласился на раздел Украины", - сказал он.

Романенко высказывается более прямо: "Запад боится Россию. Это надо преодолеть", - сказал он.

Высокопоставленный украинский оборонный чиновник сказал BBC, что последнего пакета военной помощи США хватит только для продолжения оборонительных операций до конца этого года. Другими словами, этого недостаточно, чтобы начать более дорогое и сложное наступление, чтобы попытаться вернуть территорию.

Мережко сказал, что недавний пакет военной помощи США "только дает нам больше шансов выжить и удержать линию фронта". По его словам, Украина нуждается в долгосрочной и постоянной поддержке.

Отсутствие оружия ухудшилось колебаниями относительно того, что Запад готов поставлять. Романенко говорит, что ВВС Украины уже должны были быть усилены самолетами F-16. Промедление он называет "трусостью". Он также разочарован ограничениями по применению западного оружия по территории РФ.

"Если мы ограничимся их использованием только на своей территории, мы просто истечем кровью", - сказал он.

Антон говорит, что Украина наблюдала наращивание российских войск на границе. Он говорит, что если бы на них нацелились раньше, "мы могли бы предотвратить это наступление".

Чем это закончится?

В Украине также растет признание того, что она не может выиграть эту войну только военными средствами. Мережко признает, что война наносит огромный ущерб.

"Половина нашей электросети разрушена, а треть экономики разрушена. Мы теряем людей и не имеем никаких гарантий, что через год у нас будет необходимое оружие", - сказал он.

Мережко не верит в возможность мирных переговоров с Путиным. Но он уже не исключает разговоров о прекращении огня. Он не согласится на раздел Украины, но признает, что возвращение оккупированных территорий сейчас может быть длительным процессом.

Романенко также считает, что возвращение Украине утраченных земель может быть постепенным и потребует как "военной, так и дипломатической работы". Украина пока не готова отказаться от этой войны. Но растет признание того, что на каком-то этапе, возможно, придется рассмотреть другие способы положить конец этому.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский назвал соотношение потерь на Харьковщине. По его словам, потери агрессора в 8 раз превосходят украинские.

Как сказал Зеленский, за неделю на фронте погибает 2-3 тысячи российских военных.

Сегодня Зеленский записал видеообращение из Харькова. По его словам, Россия собирает еще одну группировку войск у украинской границы и готовится к новой попытке наступления.

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