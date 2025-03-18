Попов отметил, что часть из них учится, чтобы выжить и быть полезным собратьям.

Часть мобилизованных, которые сейчас приходят на обучение, не являются мотивированными. Об этом сказал бывший разведчик, а сегодня инструктор в 4 батальоне 46 аэромобильной бригады ДШВ Дмитрий Попов (позывной "Пастор") в интервью для Армия TV.

"Сейчас уже печально. Буду честным - печально. Бывают исключения. Те, что приходят через рекрутинговые компании, в частности, дронщики, потому что они сами выбрали себе специальность и пришли относительно добровольно, то они еще более-менее. А в целом - 50% тех, кого забрали ТЦК - они просто шли на работу и попали в армию, то есть оно им не интересно, они не любят оружие", - рассказал Попов.

По его словам, из "бусифицированных" людей может получиться хороший боец, если их чем-то смотивировать, дать большее время на подготовку.

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"Но в целом, я думаю, что если человек не любит оружие, то, вряд ли из него будет хороший боец. Потому что, как минимум, тяга к оружию есть у каждого мужчины. А если у него даже его нет, то что говорить о каких-то боевых действиях", - отмечает военный.

Попов добавил, что часть людей включается в подготовку, потому что понимает, что попал в армию и такие обстоятельства, что надо брать все, что можно, чтобы выжить, чтобы уничтожать врага и быть полезным.

По его словам, при подготовке десантников к участию в боевых действиях их учат стрелять из различных видов оружия, ввести бои в различных типах местности.

Дмитрий Попов - что о нем известно

Дмитрий Попов был участником Майдана, был разведчиком на войне, но после нескольких ранений стал инструктором в 4 батальоне 46 аэромобильной бригады ДШВ. Он не мечтал о войне и не хотел служить в армии, но стал одним из тех, кто встречает врага первым.

Как сообщал УНИАН, командир роты разведки в Третьей штурмовой бригаде с позывным Роня считает, что для мотивации военных нужно предоставлять им право высказывать свою позицию, прислушиваться к ним и по возможности позволять проводить время с семьями.

По его словам, когда нужно, то надо идти солдату на уступки, чтобы взамен была от него преданность, выполнение задач и усердие. Отмечает, что между собой общаются на ты и в повседневной жизни командир не отличается от простых солдат в своем подразделении.

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