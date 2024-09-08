Он отметил, что в Третьей штурмовой с денежным обеспечением все хорошо.

Ветеран российско-украинской войны Роман из Третьей штурмовой бригады прокомментировал проблему с жалобами от некоторых бойцов на недоплаты денег или на невыплату боевых. В интервью Новости.LIVE он отметил, что тех бойцов, которые жалуются на недоплаты денег, скорее всего, штрафовали их ни командиры за какие-то нарушения.

"Если в бригаде [беспорядок] вот как в некоторых... кто-то пьет там 5 дней после ротации ну соответственно у них и денег нет. Я думаю, что просто их командиры штрафуют за беспорядок", - пояснил боец.

Он отметил, что в Третьей штурмовой с денежным обеспечением все хорошо, есть поддержка.

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"Я получил ранение, мне все документы оформили, все сделали правильно, я не бегаю, не волнуюсь, где мне справку сделать, за меня все сделали... Таблетки, компенсации, если надо - в санаторий отправят", - рассказал боец.

Он также рассказал о службе в Третьей штурмовой

По его словам, в третьей ОШБр нет ни "аватаров", ни мобилизованных из "бусиков", в бригаде каждый друг другу доверяет.

Также боец посоветовал мужчинам, которые боятся мобилизоваться, самостоятельно участвовать в службе и выбирать соответствующую должность в армии, а не ждать повестки.

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