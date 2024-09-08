Также военный советует мужчинам самостоятельно приобщаться к службе в ВСУ, чтобы выбрать для себя соответствующую должность.

В Третьей штурмовой бригаде нет ни "аватаров", ни мобилизованных из "бусиков". По словам военного Романа, в бригаде каждый друг другу доверяет. Об этом он сказал в комментарии для Новини.LIVE, отвечая на вопрос журналистки о службе в бригаде.

"Я не был нигде больше на службе, но в Третьей штурмовой хорошо, потому что там я могу рассчитывать на каждого из своих собратьев. Нет здесь ни "аватаров", ни всяких интересных штук. Мы каждый друг другу доверяем", - отметил военный.

Также боец посоветовал мужчинам, которые боятся мобилизоваться, самостоятельно присоединяться к службе и выбирать соответствующую должность в армии, а не ждать повестки.

"Надо пойти выбрать, какую профессию он (военнообязанный - УНИАН) хочет, и тогда будет больше шансов, что он попадет к нормальным командирам. У нас по крайней мере хорошие командиры", - подчеркнул Роман.

По словам защитника, в его бригаде все могут рассчитывать друг на друга, а командиры не отправляют своих подчиненных "на мясо".

Украинские военные о мобилизации

Ранее капитан ВСУ и музыкант Александр Булич заявил, что приложение Министерства обороны Украины "Армия+", созданное для борьбы с бюрократией, имеет ощутимые преимущества для военнослужащих. По его словам, чем быстрее цифровизация будет внедряться, тем будет лучше.

В свою очередь солдат Михаил с псевдонимом "Маэстро" рассказал, что большинство украинских военных, противостоящих врагу на фронте, устали и нуждаются в отдыхе.

"Ребята действительно устали. Многие хотят вернуться к семье, к детям, в мирную жизнь. Будем честными: немного вы погуляли, дайте теперь нашим. Потому что когда постоянно находишься на войне и потом возвращаешься в социум, возвращаешься уже другим человеком. Чем дольше там находишься, тем дольше отходишь. Появляются свои привычки, шутки, традиции, которых не понимают гражданские", - объяснил военный.

Вас также могут заинтересовать новости: