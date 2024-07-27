Лавров прокомментировал заявления Киева о возможных переговорах.

В субботу, 27 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "противоречивыми" комментарии президента Украины Владимира Зеленского и главы украинской дипломатии Дмитрия Кулебы относительно мирных переговоров, пишет Le Monde.

"Кулеба не впервые это говорит, а иногда говорил прямо противоположное. Недавно [украинцы] говорили о переговорах. Зеленский заявил, что готов наконец сесть за стол переговоров с представителями России. Честно говоря, я их не слушаю", – отметил Лавров, отвечая на вопросы российских журналистов в кулуарах заседания Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Дискуссии относительно переговоров

В июле президент Владимир Зеленский заявил, что горячая фаза войны в Украине может закончиться до конца этого года без силового возвращения оккупированных территорий. Украина готовит соответствующий план, который предложат России. в то же время в Кремле заявили, что не доверяют словам президента Украины Владимира Зеленского о возможных переговорах с кремлевским лидером Владимиром Путиным.

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К тому же министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел трехчасовые переговоры с китайским коллегой Ван И. Представитель Китая согласился, что Украине нужна не иллюзия мира, а справедливый и устойчивый мир.

Президент Чехии Петр Павел считает, что без России и Китая за столом не удастся достичь каких-либо мирных договоренностей по войне в Украине.

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