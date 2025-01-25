Надя Пришляк

По словам эксперта, 100 дней, о которых говорил Трамп, превратятся в "информационный пузырь".

Сегодня не стоит рассчитывать на выхолащивание потенциала российской армии и остановку боевых действий в ближайшее время. Об этом сказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Еспресо".

По его словам, прогнозы, в том числе и украинской разведки, что к началу октября 2024 года наступательный потенциал российской армии будет выхолощен, не оправдались.

"К большому сожалению, по ряду причин этого не произошло и де-факто сейчас на 8 участках фронта враг имеет возможность активно наступать и иметь при этом территориальные достижения", - отметил Селезнев.

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Он напомнил, что на днях глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил о поставках вооружения в Россию из Северной Кореи, в частности, реактивные системы залпового огня, дальнобойные артиллерийские системы, тысячи и миллионы штук артиллерийских боеприпасов.

Эксперт отмечает, что в такой ситуации не стоит рассчитывать на стагнацию на поле боя. По его словам, на некоторых участках фронта может быть определенное спокойствие и затишье.

Селезнев напомнил о неудачных попытках врага взять под контроль островки в дельте Днепра на юге Херсонщины.

Говоря о юге Запорожской области он отметил, что ситуация противоречивая. При этом говорит, что его источники из Крыма сообщают, что оккупанты, которые прибывают туда на отдых или по служебным делам, рассказывают, что 150 тысячная группировка российских войск наготове на юге Запорожской области.

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"Но там она уже находится длительное время. Вполне вероятно, что определенных ресурсов этой группировке не хватает, а значит в движение эта армия не приходит по определенным причинам", - добавил эксперт.

По его словам, боевые действия тактического уровня на юге Запорожской области происходят, но говорить о масштабировании, видимо, не стоит.

Селезнев добавил, что надо понимать, что 20 января, то есть инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа прошла, но чуда не произошло - война не остановилась.

"И те 100 дней, о которых сейчас говорят, превратятся в такой информационный пузырь", - считает он.

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При этом отмечает, что в России уже говорят, что противостояние в этот срок не будет остановлено, потому что слишком разные позиции сторон, чтобы выходить на переговоры.

"А это значит, что война и дальше будет продолжаться", - делает вывод эксперт.

Планы Трампа по окончанию войны в Украине - что известно

Ранее Bloomberg оценил заявления Трампа о прекращении войны в Украине. В издании считают, что скорейшее окончание конфликта является очень трудной задачей.

В то же время обозреватель The Telegraph считает, что Трамп может "сокрушить" экономику Путина и закончить войну в Украине. По словам экспертов, российская экономика, хотя и демонстрирует определенную устойчивость, однако находится в серьезном кризисе.

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