Соответствующий документ "для служебного пользования" подписал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Минобороны РФ приказало уничтожать тела своих военных, погибших в Украине.

Соответствующий документ от 26 февраля, подписанный заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко, опубликовало Оперативное командование "Север".

В частности, в этом документе "для служебного пользования" Минобороны РФ требует с 1 марта года изъять у личного состава, воюющего в Украине, документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел военных РФ из Украины и обеспечить скрытый вывоз тел в ночное время к "пунктам постоянной дислокации и их захоронение в братской могиле с присвоением номера", в том числе на территории Беларуси.

Кроме того, документ предусматривает, что в случае невозможности эвакуации тел необходимо "принять решение об их уничтожении на месте".

"Все, что нужно знать об отношении противника к своим солдатам. В то время, как украинских погибших воинов провожают в последний путь как героев и чтят их память", - прокомментировали в командовании.

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