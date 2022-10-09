В то же время, в МИД Украины отрицают такие утверждения белорусской стороны и призывают Беларусь перестать выполнять прихоти Кремля и немедленно прекратить оказывать поддержку России в осуществлении ее агрессии против Украины.

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины из-за якобы подготовки удара по территории Беларуси.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

В частности, вечером 8 октября в МИД Беларуси был приглашен посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому была вручена дипломатическая нота.

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"В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории Беларуси", - отмечается в заявлении.

"Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инсинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может быть частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и последующему обвинению Украины", - заявили в МИД.

При этом, украинское внешнеполитическое ведомство призывает белорусский народ не поддаваться на провокации.

"Украина никогда не посягала на чужие территории. Мы четко придерживаемся основополагающих норм и принципов международного права и Устава ООН", - сказано в заявлении.

"Власть в Беларуси должна перестать выполнять прихоти Кремля и немедленно прекратить оказывать поддержку России в осуществлении ее агрессии против Украины", - подчеркнули в МИД.

Ситуация на границе с Беларусью: детали

Как сообщал УНИАН, 6 октября спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что сейчас на границе со стороны Беларуси не зафиксировано ударных группировок и диверсионных групп.

Также есть сообщения о том, что Россия доставила в Беларусь иранские дроны-камикадзе для атак на западные регионы Украины.

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