Все чаще украинские города Россия атакует дронами-камикадзе. Так, в ночь на 5 октября "летучие балалайки" нанесли удар по Белой Церкви, этой ночью пострадало Запорожье.

По моему субъективному мнению, атаки дронами могут происходить с любого направления. В частности с территории Беларуси, или из российского Белгорода, а также с оккупированного россиянами юга Украины. Последнее направление - наиболее вероятное. Среди характеристик иранских дронов - двигатель внутреннего сгорания, позволяющий им пролетать сотню километров, пошагово меняя маршрут. То есть, они способны лететь не по прямой, а делать определенные крюки для обхода линий противовоздушной обороны.

Логично предположить, что россияне намеренно совершают террористические действия, атакуя гражданские объекты, которые могут быть защищены меньше, чем критическая инфраструктура страны. Однако, эти дроны очень хорошо видны даже невооруженным глазом. Они достаточно большие, поэтому на подлете их можно сбить и из стрелкового оружия, и с зенитно-ракетных комплексов, других переносных средств ПВО, таких как стингеры и тому подобное... Вероятно, именно поэтому оккупанты совершают нападения именно в темное время суток. Более того, считают такую тактику более эффективной: мол, и население запугаем, и украинским силам обороны не дадим отдохнуть.

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Среди характеристик иранских дронов - двигатель внутреннего сгорания, позволяющий им пролетать сотню километров, пошагово меняя маршрут. То есть, они способны лететь не по прямой, а делать определенные крюки для обхода линий противовоздушной обороны

Но должны понимать, что подобная угроза является временной.

Во-первых, из-за того, что сегодня есть абсолютная уверенность: украинские военные подстроят ПВО для более качественной отработки таких угроз. Информация о работе над этой проблемой не является публичной, но под каждую новую угрозу в Украине существуют эффективные методы борьбы. То есть вопрос оптимизации методик распознания и оповещения будет решен в ближайшее время. На мой взгляд, речь о несколько дней или даже часов. И уж ни один дрон такого типа точно не будет долетать до своих целей.

В России подобных образцов может оказаться довольно много, но результатом их работы в ближайшей перспективе будет стопроцентное сбивание украинскими средствами ПВО. На этом в использовании дронов оккупантами будет поставлена точка.

Во-вторых, уже можно предположить, что у врага закончились уже не только ракеты, но и российские дроны. Поэтому осталось дождаться, когда выйдут в ноль и дроны иранского производства.

Дело в том, что дроны-камикадзе построены из компонентов, близких к рынку общедоступных технологий. Как уже было сказано выше, у них нет высокотехнологичных компонентов, что делает их уязвимыми к украинским средствам ПВО или РЭБ. Кроме этого, для изготовления этих БПЛА необходимы компоненты из Китая. Однако Китай не будет поставлять, например, электронику, чтобы не попасть под санкции США. Производить же дроны-шахиды без этих компонентов да еще на территории технологически отсталых Ирана или России — невозможно.

Украинцы сейчас имеют доступ к наиболее прогрессивным технологиям мира. Аналоги дронов-камикадзе украинского производства уже есть, и они лучше иранских

Поэтому у меня исключительно положительное понимание ситуации: когда у РФ закончатся дроны-камикадзе — вопрос времени.

Зато украинцы сейчас имеют доступ к наиболее прогрессивным технологиям мира. Аналоги дронов-камикадзе украинского производства уже есть, и они лучше иранских. Более того, только во время недавнего хакатона Минцифры было представлено до двадцати команд, которые работают или уже находятся на финальной стадии изготовления дронов, используемых в качестве средств поражения. То есть речь идет о подготовке к серийному производству украинских беспилотников типа дронов-камикадзе.

Впрочем, стоит отметить, что, когда мы слышим о поставках дронов для ВСУ, речь идет о десятках единиц. Однако потребность - тысячи. На мой взгляд, минимальная партия для производства такого типа техники для снабжения украинской армии - 500 единиц. Это то, что начнет ощущаться на поле боя. Поэтому, считаю, что Украине стоит переходить к масштабным решениям. Потенциал и возможность для этого есть.

Валерий Яковенко, эксперт в сфере беспилотных технологий и робототехники