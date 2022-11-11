Впрочем, он забыл упомянуть, что Херсон - это Украина.

Опальный заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев попросил россиян не паниковать из-за отступления армии РФ из Херсона. Он подчеркнул, что "все вернется домой", но забыл уточнить, что Херсон - это Украина.

Теме Херсона Медведев решил не посвящать отдельный пост, а завуалированно упомянул его в публикации насчет рабочего визита.

"Понятие территориального суверенитета нашей страны никуда не исчезло. Все вернется домой. В Российскую Федерацию. Алармизм всех неравнодушных людей вполне понятен, а кликушество и паникерство – нет. Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности русского мира", - написал Медведев.

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Примечательно, что Генштаб ВСУ еще не отчитывался о захвате Херсона, а в РФ уже успокаивают людей, констатируя неизбежность освобождения украинского города.

Что происходит в Херсоне

Как известно, 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявили об отводе войск с правого берега Днепра в Херсонской области.

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщалось, что захватчики оставляют свою технику при отступлении.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, России понадобится по крайней мере неделя, чтобы вывести свои войска из Херсона.

Тем временем в социальных сетях активно распространяют кадры украинских воинов на окраинах Херсона, а херсонцев - с флагами Украины на улицах города.

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