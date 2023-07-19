По словам специалистов Днепра, в большинстве случаев, без операции по пересадке кожи не обойтись. Сверхбольшие раны можно "залечить" только так.

Медики Днепра показали, как спасают конечности бойцов ВСУ с помощью операции по пересадке кожи.

По словам специалистов, эта процедура необходима в большинстве случаев, ведь большие раны на коже можно "заживить" только так. Сейчас именно таким образом врачи "латают" бойцов ВСУ, прибывших с Запорожского направления, говорится в сюжете ТСН.

В частности, в одном из медицинских учреждений Днепра спасали ногу господина Богдана: кожу с левой ноги взяли, чтобы залатать рану на правой.

"Оно бы не зажило само, нет. В этих случаях мы можем вылечить эту рану только пересадкой кожи. Потому что очень большой размер дефекта", - говорит врач.

Перед операцией бойцу ВСУ в течение недели обрабатывали ранения, чтобы его можно было закрыть кожей с другой конечности. Медики говорят, хирургическое вмешательство длилось около часа.

Сейчас они склонны к оптимистичным прогнозам: "Когда все восстановится, мы снимем защитную повязку и будет все супер", - говорят врачи.

Отмечается, что Богдан получил ранение на Мелитопольском направлении (Запорожская область) в момент, когда помогал вывозить раненых собратьев с линии фронта.

"Они видят, что мы на носилках тянем своих и тем не менее ударили по нам. Россияне успели подбить нашу машину уже с ранеными", - рассказал военный.

Из-за попадания обломков у Богдана фиксировали разрыв барабанной перепонки и серьезное поражение ноги. После обстрела он очнулся на земле, рядом с собратьями. К счастью, его группу удалось эвакуировать.

Богдан отмечает, ситуация на Запорожском направлении непростая, однако бойцы ВСУ держатся и идут вперед.

Также сообщается, что в больницу Днепра большинство бойцов поступает с минно-взрывными травмами, более половины из них требуется пересадка кожи.

Раненый боец ВСУ заговорил после тяжелого поражения мозга

Напомним, отечественные врачи и медики, которые помогают в восстановлении украинских солдат после тяжелых ранений за рубежом, ежедневно тяжело работают для победы Украины.

Так, недавно в одной из больниц Барселоны зафиксировали впечатляющий прогресс в восстановлении командира ЗРК Виталя Шумея. Он получил тяжелое ранение головы под Авдеевкой в 2022 году и оказался прикованным к постели - не мог ходить, есть и общаться. Однако, благодаря стараниям преданного отца и медиков, заговорил. Функции его мозга постепенно восстанавливаются.

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