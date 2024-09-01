Массированная атака на Харьков: роспропаганда выдала циничную 'версию'

Россияне оправдываются, что это были якобы военные цели.

Российская пропаганда придумала циничную версию массированных ударов по украинскому Харькову в воскресенье, 1 сентября.

Как заявило прокремлевское "РИА-Новости" со ссылкой якобы на источники в "подполье", удары днем якобы нанесли по гражданским целям, которые использовали военные.

"Удар был нанесен в Харькове по складу со снарядами, а также по Дворцу спорта, где базировались ВСУ", - цинично заявили пропагандисты. Видео дня

Удар по Харькову 1 сентября

Как сообщал УНИАН, сегодня российские оккупанты обстреляли Харьков, многие люди получили ранения.

По его словам, удары нанесены по 3 локациям: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе, около Гидропарка в Киевском районе. Мэр Игорь Терехов сообщает, что, в частности, в Салтовском районе 22 пострадавших, среди которых двое детей и два медика. Подчеркивает, что есть нарушение конструкции газопровода.

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