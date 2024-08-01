По его словам, пуски БПЛА осуществляли сразу с четырех направлений.

Российские оккупанты уже начали практику обстрелов Украины со всех сторон, говорит авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

"У врага нет серьезных побед на фронте, поэтому удар по столице Украины был бы такой себе костью для российского военизированного общества, что хотя бы какие-то успехи есть, если не в борьбе с Вооруженными силами, то хотя бы в борьбе с мирным населением", - сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, в целом тактика врага не изменилась. "Но россияне уже начали использовать обстрелы Украины со всех сторон. Этим характерен вчерашний обстрел - пуски осуществляли с четырех направлений. Первый - аэродром Сеща, это Брянская область в Беларуси. Это атака на север. Второй - Курск, это северо-восток. Далее - Ейск и рядом с ним Приморско-Ахтарск. Это фактически восточное направление", - пояснил эксперт.

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Романенко подчеркнул, что со всех направлений летели "шахеды", таким образом враг испытывает нашу ПВО на прочность со всех направлений. Он также добавил, что оккупанты используют различные тактические приемы для уменьшения потерь, но пока им это не удается.

Массированная атака дронов

Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 июля россияне совершили одну из самых массированных за всю войну дроновую атаку.

По данным Воздушных сил Вооруженных сил, в целом армия РФ запустила 89 ударных дронов и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Все цели уничтожила противовоздушная оборона.

В украинской разведке отметили, что той ночью оккупанты использовали много отвлекающих беспилотников без взрывной части.

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