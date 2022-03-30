Теперь предатель стоит на блокпосту россиян и контролирует выезд людей из города.

Начальник Кальмиусского отделения полиции Мариуполя подполковник полиции Валентин Попов перешел на сторону российских оккупантов.

Об этом сообщил экс-глава Нацполиции в Донецкой области, заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброскин.

"Когда я слышу очередную фамилию полицейского из полиции Донецкой области, который перешел на сторону российских оккупантов, то сначала чувствую оскорбление, потом лютая ненависть. Особенно когда говорят, что эта сволочь уже стоит на блокпоста и контролирует выезд людей из города, указывает на правоохранителей, военнослужащих, их женщин и детей. Таким отбросом является начальник Кальмиусского отделения полиции подполковник полиции Валентин Попов", - написал Аброськин в Facebook.

Также он добавил, что тем, кто помогает мариупольцам выбраться из города, нужно учитывать, что теперь Попов стоит на блокпосту россиян и контролирует выезд людей из города.

"Когда-то я сказал его уже покойному другу подполковнику милиции, что Валентин Попов очень слаб духом. Он меня убеждал в обратном, но время показало, что он не просто слаб духом, он - предатель, подонок, который из-за обиды на своих руководителей нарушил простые правила жизни, человечности. Всем, кто помогает мариупольцам выбраться из окружения, необходимо учитывать наличие предателя на блокпостах российских оккупантов", - предупредил Аброськин.

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