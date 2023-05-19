Заместитель министра обороны Украины признала, что активные разговоры на эту тему вызвали поразительно болезненный эффект по медиа-пространству РФ.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала частичную пользу от болтовни относительно контрнаступления ВСУ.

По словам чиновницы, бесспорно, эта тема вредит нашей армии, поэтому лишний раз спекулировать этим вопросом не нужно. Однако все же СМИ настолько смогли "перегреть" эту тему, что Россия испугалась заранее, отметила Маляр в эфире телемарафона.

"Из-за того, что тема, скажем так, "перегрета", это оказало свой эффект. С одной стороны, это не стоит делать, потому что это вредит Вооруженным силам, с другой стороны, враг воспринял этот эффект буквально и мы чувствуем, что они боятся", - указала она.

Украина сейчас реализует "прелюдию" к контрнаступлению

Напомним, что 14 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что сейчас Украина продвижением под Бахмутом реализует "прелюдию" контрнаступления, которого ждут украинцы.

В интервью для Bild он признал, что Бахмут - это лишь условный "старт", но отказался прогнозировать временные рамки для начала спецоперации. Он подчеркнул, что речь идет о совокупности действий на фронте, а не о чем-то одном и масштабном.

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