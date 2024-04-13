Россияне стянули технику к машиностроительному заводу, но ракеты поразили ее.

Во временно оккупированном Луганске "прилетело" по скоплению российской техники.

По информации луганских Telegram-каналов, "прилет" произошел вблизи машиностроительного завода, где россияне забрали большое количество своей техники.

Гауляйтер так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник подтвердил атаку. Он назвал поражение законной военной цели "очередной подлой атакой ВСУ на гражданские объекты".

"Враг выпустил несколько ракет по машиностроительному заводу Луганска, где мы планировали вскоре запустить производство. Здесь предполагалось трудоустроить несколько десятков наших граждан. Однако ВСУ, не имея успехов на фронте, пытаются помешать нам наладить мирную жизнь", - заявил гауляйтер, умолчав о поражении российской техники.

Пасечник добавил, что в результате удара повреждения якобы получили жилые дома. Информация о пострадавших уточняется. На месте уже работают экстренные службы.

Тем временем местные паблики делятся видеороликами последствий "прилетов" На кадрах видно как минимум два столба густого дыма и мощное пламя. В городе гудят спецсигналы экстренных служб.

Последние взрывы в Луганске

Как сообщал УНИАН, несколько месяцев назад во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. Силы обороны Украины нанесли успешный удар.

Затемв ВСУ отметили, что Силы обороны нанесли успешный огневой удар по нефте-смазочным складам, которые находятся в пределах временно оккупированного Луганска.

Впоследствии стало известно, что в Луганске взорвали машину, в которой находился так называемый "депутат Народного Совета ЛНР" Олег Попов. Предатель получил ранения.

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