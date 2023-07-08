8 июля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, известный во всем мире как "железный генерал" Залужный, отмечает свое 50-летие. В честь юбилея мы собрали интересные факты из его жизни и несколько цитат генерала о самом главном.
Железный генерал Залужный - 7 фактов из биографии главкома
- Провел детство в гарнизонах
Валерий Федорович Залужный родился в родился в Новограде-Волынском (ныне Звягель) Житомирской области, в семье военных. Свое детство он провел в гарнизонах, поэтому мечтал стать военным.
В школе (учился он в родном городе) Залужный не был отличником - по словам его учительницы, учился на троечки, но был очень старательным и всегда все держал в порядке.
- Учился в "бурсе"
После школы Валерий Залужный поступил в Новоград-Волынский машиностроительный техникум, или, как его называли тогда, "бурсу". По словам Залужного, сам не знает зачем. И только по окончанию техникума пошел в Одесское высшее командное училище, которое закончил с отличием. Затем учился в Национальной академии обороны - ее закончил с золотой медалью, а также в Национальном университете обороны имени Ивана Черняховского - тоже закончил с отличием и был награжден переходным мечом королевы Великобритании. В 2020 году Залужный стал магистром международных отношений Острожской академии.
- Воевал в АТО
Валерий Залужный прошел карьерный путь от командира взвода и роты до камандира батальона. С 2007 по 2009 он - начальник штаба и первый замкомандира 24-й отдельной механизированной бригады 13 армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ во Львовской области. С 2009 по 2012 - командует 51-й отдельной механизированной бригадой.
Война для Валерия Залужного началась в 2014-м - его назначили на должность замкомандира сектора "С" в зоне АТО в Донецкой области. В боях под Дебальцево он командовал батальоном.
В 2017-м Залужный получил звание генерал-майора, но продолжил службу на передовой. В 2018-2019 годах - был первым заместителем командующего Объединенных Сил - начальником штаба ООС. В 2022-м указом президента Залужному было присвоено звание генерала. С июля 2021 года - Главнокомандующий ВСУ.
- "Железный генерал" и один из ста самых влиятельных людей
Американское издание Politico назвало Залужного "железным генералом". Его охарактеризовали как самого яркого представителя нового поколения украинских военных и легендарную фигуру в истории Украины.
В мае 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вошел в список 100 самых влиятельных людей года по версии журнала Time. Он стал первым украинским военным, кто появился на обложке журнала.
- Пожертвовал миллион долларов для ВСУ
В 2023-м Залужный получил наследство - гражданин США украинского происхождения Грегори Степанец оставил Валерию 1 млн долларов. Грегори не был родственником генералу, поэтому наследство стало неожиданостью для Залужного. Не раздумывая, он направил все деньги на спецсчет Национального банка Украины для сбора средств на нужды армии.
- Улицы на честь генерала
В честь железного генерала в Украине названы две улицы. Одна - в городе Покров Днепропетровской области, вторая - в пгт Старая Синява в Хмельницкой области.
- Отец двух дочерей и страстный путешественник
Валерий Залужный женат. Жена Елена до войны работала финансистом в банке. В браке они более 20 лет, у них две дочери. Старшая дочка пошла по стопам отца и служит в Киевском гарнизоне, младшая - учится в медуниверситете.
Валерий Залужный обожает походы и поездки по Украине, куда ранее всегда отправлялся вместе с женой.
Валерий Залужный - цитаты генерала о самом главном
Нам всем трудно, очень трудно. Но уже никогда не будет стыдно.
Не существует правильных слов или подходящих моментов, когда речь идет о потерях. Потому что это сломанные судьбы конкретных людей, которые для своих родных были целой Вселенной. К сожалению, герои умирают. Они получают вечную жизнь и вечную славу, остаются нашим духовным ориентиром и примером для грядущих поколений украинцев. Но их больше нет для тех, кому они нужны живые.
Единство - наше главное оружие.
Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю - добровольно или через мобилизацию. Держим строй! Победа за нами!