8 июля Валерий Залужный, которого неоднократно "убивала" российская пропаганда, отмечает юбилей.

8 июля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, известный во всем мире как "железный генерал" Залужный, отмечает свое 50-летие. В честь юбилея мы собрали интересные факты из его жизни и несколько цитат генерала о самом главном.

Железный генерал Залужный - 7 фактов из биографии главкома

Провел детство в гарнизонах

Валерий Федорович Залужный родился в родился в Новограде-Волынском (ныне Звягель) Житомирской области, в семье военных. Свое детство он провел в гарнизонах, поэтому мечтал стать военным.

В школе (учился он в родном городе) Залужный не был отличником - по словам его учительницы, учился на троечки, но был очень старательным и всегда все держал в порядке.

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Учился в "бурсе"

После школы Валерий Залужный поступил в Новоград-Волынский машиностроительный техникум, или, как его называли тогда, "бурсу". По словам Залужного, сам не знает зачем. И только по окончанию техникума пошел в Одесское высшее командное училище, которое закончил с отличием. Затем учился в Национальной академии обороны - ее закончил с золотой медалью, а также в Национальном университете обороны имени Ивана Черняховского - тоже закончил с отличием и был награжден переходным мечом королевы Великобритании. В 2020 году Залужный стал магистром международных отношений Острожской академии.

Воевал в АТО

Валерий Залужный прошел карьерный путь от командира взвода и роты до камандира батальона. С 2007 по 2009 он - начальник штаба и первый замкомандира 24-й отдельной механизированной бригады 13 армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ во Львовской области. С 2009 по 2012 - командует 51-й отдельной механизированной бригадой.

Война для Валерия Залужного началась в 2014-м - его назначили на должность замкомандира сектора "С" в зоне АТО в Донецкой области. В боях под Дебальцево он командовал батальоном.

В 2017-м Залужный получил звание генерал-майора, но продолжил службу на передовой. В 2018-2019 годах - был первым заместителем командующего Объединенных Сил - начальником штаба ООС. В 2022-м указом президента Залужному было присвоено звание генерала. С июля 2021 года - Главнокомандующий ВСУ.

"Железный генерал" и один из ста самых влиятельных людей

Американское издание Politico назвало Залужного "железным генералом". Его охарактеризовали как самого яркого представителя нового поколения украинских военных и легендарную фигуру в истории Украины.

В мае 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вошел в список 100 самых влиятельных людей года по версии журнала Time. Он стал первым украинским военным, кто появился на обложке журнала.

Пожертвовал миллион долларов для ВСУ

В 2023-м Залужный получил наследство - гражданин США украинского происхождения Грегори Степанец оставил Валерию 1 млн долларов. Грегори не был родственником генералу, поэтому наследство стало неожиданостью для Залужного. Не раздумывая, он направил все деньги на спецсчет Национального банка Украины для сбора средств на нужды армии.

Улицы на честь генерала

В честь железного генерала в Украине названы две улицы. Одна - в городе Покров Днепропетровской области, вторая - в пгт Старая Синява в Хмельницкой области.

Отец двух дочерей и страстный путешественник

Валерий Залужный женат. Жена Елена до войны работала финансистом в банке. В браке они более 20 лет, у них две дочери. Старшая дочка пошла по стопам отца и служит в Киевском гарнизоне, младшая - учится в медуниверситете.

Валерий Залужный обожает походы и поездки по Украине, куда ранее всегда отправлялся вместе с женой.

Валерий Залужный - цитаты генерала о самом главном

Нам всем трудно, очень трудно. Но уже никогда не будет стыдно.

Не существует правильных слов или подходящих моментов, когда речь идет о потерях. Потому что это сломанные судьбы конкретных людей, которые для своих родных были целой Вселенной. К сожалению, герои умирают. Они получают вечную жизнь и вечную славу, остаются нашим духовным ориентиром и примером для грядущих поколений украинцев. Но их больше нет для тех, кому они нужны живые.

Единство - наше главное оружие.

Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю - добровольно или через мобилизацию. Держим строй! Победа за нами!

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