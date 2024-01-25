По его мнению, россияне не отказались от идеи использования темы военнопленных против украинской власти и будут постоянно запускать новые информационные кампании против нашего государства.

Нет никаких признаков того, что на борту самолета Ил-76, который упал в Белгородской области России, могли быть десятки человек, как заявляют в РФ. Об этом в эфире телемарафона заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он подтвердил, что вчера должен был состояться обмен пленными с РФ. Представители его институтов выезжали на предназначенное для обмена место. Лубинец подчеркнул, что согласно Женевской конвенции, к моменту, когда военнопленные через процесс обмена возвращаются на свою родину, к тому времени вся ответственность лежит на стороне содержания.

"Таким образом, в нашем случае, даже если планировался этот обмен, Российская Федерация должна была уведомить представителей МККК, что они будут транспортировать военнопленных. И таким образом делается эта юридическая работа, чтобы обеспечить достойные условия транспортировки, а также безопасность во время этого маршрута логистического", - отметил омбудсмен.

По его убеждению, Россия заранее спланировала информационную кампанию против Украины и на это указывают быстрые реакции со стороны РФ. По словам Лубинца, он абсолютно поддерживает позицию президента Владимира Зеленского относительно прозрачного международного расследования этой ситуации с самолетом.

"Сегодня я направлю письма на ООН, Красный крест. Мы уже их готовим. Но поверьте, что юридически четкая реакция со стороны Украины покажет, что мы не нарушаем Женевские конвенции и достойно ведем себя как с военнопленными, так и со всеми гражданами, которые находятся на территории нашего государства, даже если это россияне, которые пришли оккупировать нашу территорию", - подчеркнул он.

По словам уполномоченного, Украина будет делать все, что такое расследование состоялось, чтобы привлечь международных и украинских экспертов. Лубинец считает, что как и в случае в Оленевке, россияне будут делать голословные заявления, обвинять Украину и никого не допустят к месту падения, не передадут никаких материалов.

По его мнению, россияне не отказались от идеи использования темы военнопленных, родственников военнопленных против украинской власти и будут постоянно запускать новые информационные кампании против нашего государства.

"Этот случай - это такой же подобный вариант, россияне пытаются таким образом взорвать общество в середине нашего государства", - сказал Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что пока неизвестно, кто находился на самолете Ил-76 в момент авиакатастрофы.

"По моей информации я не могу сказать, что там действительно были военнопленные. По тому анализу фото, видео, которое мы увидели. Если бы у россиян были хоть какие-то фото или видео, которые они могли показать, что там находились военнопленные, то они это бы уже использовали. Мы не видели никаких признаков того, что в самолете было такое большое количество людей. Граждан Украины, не граждан Украины", - подчеркнул Лубинец.

Он заметил, что некоторые экспреты уже даже показывали карты, что этот самолет приземлился, загрузился чем-то другим и улетал, то есть у него было обратное направление полета от аэродрома.

"Но в этом должны разобраться экперты. И по нашему мнению это должны быть международные эксперты, которые могут четко сказать, что там на самом деле произошло", - подчеркнул Лубинец.

Падение Ил-76 под Белгородом

В Белгородской области России вчера упал военно-транспортный самолет Ил-76. по данным российских ресурсов, на борту самолета, вероятно, погибли 74 человека. В Министерстве обороны РФ почти сразу заявили, что на борту были украинские военнопленные.

При этом в ВСУ прокомментировали информацию об украинских пленных на борту. Так, начальник Управления связей с общественностью Вооруженных сил Украины Богдан Сеник отметил, что в ВСУ пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские Силы обороны.

В то же время в ГУР Минобороны Украины заявили, что не имеют достоверной информации относительно того, кто находился на борту сбитого Ил-76. При этом в разведке подтвердили, что на среду действительно был запланирован обмен пленными, однако он так и не состоялся.

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