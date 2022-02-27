Украина получила партию оружия от Литвы / фото Valdemaras Rupšys
Литва передала украинской армии автоматы, пистолеты и бронежилеты.
Об этом сообщил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис в Facebook.
"Только что завершилась первая материально-техническая операция, в рамках которой литовские солдаты передали украинской армии большое количество автоматов, пистолетов, шлемов и бронежилетов", - говорится в сообщении.
Он отметил, что это только первая такая операция, а также поблагодарил литовских солдат и перевозчиков.
Ранее вице-премьер Латвии предложил Западу предоставить убежище каждому российскому солдату, который сдастся украинским военным.