Это только первая такая операция.

Литва передала украинской армии автоматы, пистолеты и бронежилеты.

Об этом сообщил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис в Facebook.

"Только что завершилась первая материально-техническая операция, в рамках которой литовские солдаты передали украинской армии большое количество автоматов, пистолетов, шлемов и бронежилетов", - говорится в сообщении.

Он отметил, что это только первая такая операция, а также поблагодарил литовских солдат и перевозчиков.

Ранее вице-премьер Латвии предложил Западу предоставить убежище каждому российскому солдату, который сдастся украинским военным.

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