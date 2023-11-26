По его словам, коксохим превратился в руины, поэтому оборона города усложняется.

Российские оккупанты начали третью волну наступления на Авдеевку. Командование отправляет захватчиков на "мясные штурмы".

Об этом рассказал майор запаса Национальной гвардии Алексей Гетьман в эфире телеканала "Эспрессо".

"Они начали третью волну наступления. Если во время первой и второй волны были атаки по флангам, то есть через Северное, Первомайское, веселое, Каменка. Сейчас они пытаются атаковать еще и "в лоб", – заявил Гетман.

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ВСУ уничтожают большое количество оккупантов на этом направлении, ведь россияне идут на "мясные штурмы".

"Они лезут из всех щелей. Оккупанты начали использовать тяжелые бомбы и авиационные удары – коксохимический завод почти полностью разрушен. Поэтому держать оборону не так удобно, как тогда, когда он был, как крепость, сейчас это руины", - рассказал Гетман.

Бои за Авдеевку

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток на передовой произошло более 40 боевых столкновений. Русские вели штурмы на четырех направлениях. Только на Авдеевском Силы обороны сдержали 17 вражеских атак.

Российские оккупационные войска теряют в районе Авдеевки Донецкой области свои наиболее боеспособные подразделения. Там утилизировано уже более 10 тысяч личного состава противника.

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