По словам "Пумы", его цель – выгнать врага из Украины до границ 1991 года, репарации, а потом – большой бетонный забор.

Немалое количество граждан РФ защищают Украину в войне, развязанной Россией. Военные из Легиона "Свобода России" с позывными "Аркан" и "Пума" в интервью "Суспільному" рассказали, как стали на защиту нашей страны и что чувствуют к своим соотечественникам.

К примеру, "Пума" почти всю жизнь провел в Украине, научился говорить на украинском и не собирается возвращаться в Россию. Он пытался сменить гражданство, но это очень сложный процесс.

"У меня там (в РФ, – ред.) ничего нет, и моя цель – выгнать врага из Украины до границ 1991 года, репарации и потом большой бетонный забор. Просто я там родился когда-то. А сменить гражданство пытался. До полномасштабной не получилось, то то, то другое мешало, это сложный процесс, было очень тяжело. В конце концов бросаешь это все, разворачиваешься и уходишь", – говорит военный.

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В то же время "Аркан" признался, что до 2022 года жил обычной гражданской жизнью, а в Украину приехал почти в детстве.

"Все вышло на другой уровень да и чувство вины, стыда не дали спокойно сидеть. Военным в будущем себя я не вижу. Заканчивается полномасштабное вторжение крахом российской империи и дальше я иду продолжать гражданскую жизнь", – поделился он планами.

В то же время в ответах на вопрос о том, не почувствовали ли бойцы, что будут воевать против своих земляков, когда присоединились к Легиону, они не сдерживались.

"Нет, абсолютно нет. Это враг, он напал, нарушив все законы. Весь мир говорит, что они дол****бы, я извиняюсь, а они не верят. Зомби с промытыми мозгами. Напали уже на мою семью, на мою Родину. Я буду до конца. То есть сказать, что какие-то там русские собратья, братья... нет, они пришли сюда", – подчеркнул "Пума".

В свою очередь, "Аркан" акцентировал, что люди ошибаются, когда говорят, что украинцы и русские – один народ и братья.

"Это два разных народа и истории, которые живут своей жизнью", – добавил военный.

Что касается обеспечения Легиона вооружением, то, по словам "Пумы", у них все современное, НАТОвское оружие. К тому же, перед задачами бойцы "Свободы России" проходят обучение.

"Обеспечение у нас просто бомбезное. Многие приезжают из-за границы, добровольцев, которые у нас служат, очень много. Главное – выгнать врага отсюда, а там уже дальше будем искать, кто создавал эти военные преступления, приказы... как было с нацистской Германией после Второй мировой. Такая же, надеюсь, участь будет и у России. Репарации, восстановление, все это я считаю обязательным тоже. У нас очень много собратьев считают святым долгом туда вернуться и навести в России порядок", – констатировал он.

Россияне воюют за Украину

Ряд граждан Российской Федерации присоединились к российско-украинской войне, защищая Украину. В частности, на стороне нашей страны воюют бойцы Легиона "Свобода России" и РДК (Русский добровольческий корпус).

К примеру, по данным из открытых источников, численность РДК составляла 200 бойцов по состоянию на февраль 2023-го и более 1200 – на март 2024-го года. Корпус входит в состав Интернационального легиона ТрО Украины.

Легион "Свобода России" также входит в Интернациональный легион ТРО Украины. Он сформирован из бывших военнослужащих ВС РФ и других россиян, а иногда белорусов, перешедших на сторону Украины.

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