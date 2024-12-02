По словам военного, россияне прибегли к тактике классического истощения пехотинскими столкновениями.

На Курском направлении идут активные бои. Россияне пытаются использовать весь свой боевой опыт, чтобы выбить украинские подразделения с этой территории.

Об этом заявил мэр Геническа, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов "Осман". По его словам, россияне начали лобовые истощения пехотинскими штурмами.

"Курское направление сейчас очень активное и насыщенное боями, в основном пехота, но бывают случаи прямых контактных боев тяжелой техники. Враг пытается применить весь имеющийся опыт против нашей армии, лучше всего им удается классическое лобовое истощение", - отметил военный.

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"Осман" отметил, что потери с обеих сторон есть ежедневно. "Борьба за каждый метр, линия ЛБЗ сейчас четкая и нет видимых пробелов, как это было в начале операции", - добавил он.

Ситуация в Курской области - последние новости

Ранее украинские бойцы рассказали для издания The Wall Street Journal, что российские солдаты в Курской области идут в атаку "по трупам", чтобы отобрать у Украины козырь для переговоров. Кроме того, военные сравнивают бои на Курщине с боями, которые происходили в украинском Бахмуте.

В то же время издание "Укринформ" сообщило, что Курская операция ВСУ остановила планы РФ наступать на Запорожье. По информации СМИ, оккупантам пришлось забирать из Запорожского направления одно из своих наиболее боеспособных подразделений и перебрасывать его на Курщину.

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