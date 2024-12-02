Оккупанты продвинулись на Донбассе и Курщине: DeepState раскрыл детали

Кроме того, у россиян есть продвижение вблизи одного из населенных пунктов Курской области.

Российские оккупанты продолжают продвигаться на фронте. Захватчики имеют подтвержденный успех вблизи ряда населенных пунктов.

Как сообщает мониторинговый проект DeepState, который отслеживает актуальную ситуацию на фронте, российские оккупанты продвинулись возле четырех населенных пунктов. В частности, враг продвинулся возле Нового Комара (Донецкая область), Берестового (Харьковская область), Погребков (Курская область) и в Курахово (Донецкая область).

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал The Economist, Россия готовится к "смелому" наступлению на Запорожье. Однако тогда полковник Алексей Хильченков комментарии изданию отмечал, что Россия "занята в другом месте" и не будет наступать на сам областной центр.

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По мнению руководителя Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, заявления о наступлении на Запорожье делаются, скорее, для нагнетания ситуации. Он отметил, что российские оккупанты сталкиваются со сложностями на Запорожском направлении, и наступление на областной центр маловероятно.

Ранее издание The Economist писало, что Россия готовится к "смелому" наступлению на Запорожье. Однако тогда полковник Алексей Хильченков комментарии изданию отмечал, что Россия "занята в другом месте" и не будет наступать на сам областной центр.

По мнению руководителя Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, заявления о наступлении на Запорожье делаются, скорее, для нагнетания ситуации. Он отметил, что российские оккупанты сталкиваются со сложностями на Запорожском направлении, и наступление на областной центр маловероятно.

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