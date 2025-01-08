Военный аналитик отметил, что Курская операция ВСУ полностью обнуляет миф о непобедимости российской армии.

Вооруженные силы Украины не пойдут на захват Курской АЭС, уверен экс-заместитель командира взвода батальона "Айдар", ветеран АТО, военный аналитик Евгений Дикий. Об этом он сказал в эфире Киев 24, отвечая на вопрос, есть ли цель у ВСУ захватить атомную станцию в г. Курчатов на Курщине?

"Нам важно "связать" их силы и продемонстрировать, что они не способны нас выбросить даже со своей территории. Это очень важный и принципиальный момент. Атомная станция как раз точно нам не уперлась. Мы не хотим такой ответственности, когда они, например, отступают и ее взорвут, а потом на нас спишут. Я абсолютно уверен, что город Курчатов - это единственное, куда мы точно не планируем подходить", - сказал Дикий.

Он отметил, что абсолютно не сомневается в целесообразности курской операции.

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"Я считаю, что курская операция и августовская, и нынешнее продолжение - это на самом деле за последний год наш самый большой военный успех... После того, как осенью 2022 года мы освобождали Харьковщину и Херсонщину, она стала нашими наиболее успешными действиями. Ее прямое военное значение тоже очень важно, но в первую очередь, значение политическое", - отметил Дикий.

Он пояснил, что курская операция полностью обнуляет миф о непобедимости российской армии.

"Сейчас они как-то собрали там 60 тыс. солдат, но с августа, то есть за полгода, не способны нас выбросить со своей собственной территории. Западная пресса "слила" цифру, сколько там воевало до этого январского нашего наступления украинских защитников - 10 тыс. Вот 10 тысяч пять месяцев успешно "связывали" там 60 тыс. и еще считая корейцев, то есть всего 70 тыс. И успешно связывали, и не дали себя оттуда вывести, и обезвреживали их в значительном количестве. А потом вдруг оп и снова перешли в наступление. На самом деле это все очень показательные вещи. Это вообще к тому, победоносная или непобедимая рашка", - прокомментировал Дикий.

Он отметил, что кремлевские информвойска работают гораздо лучше российских военных и раздувание мифа об их непобедимости - это очень важная составляющая потенциальной их победы в этой войне. "А курская операция просто обнуляет этот миф", - сказал Дикий.

Эксперт обратил внимание, что до нашего наступления на Курщину в августе 2024 года россияне просто не представляли, что мы можем пересечь их границу, но и сейчас они снова не ожидали наше наступление.

"Это к вопросу, как качественно управляется их армия", - отметил Дикий.

И по его словам, абсолютно некорректно считать, сколько территории контролируем на Курщине мы, а сколько они, потому что это маневровая война, а не окопная с четкими линиями.

"Там нет сплошного контроля территорий, там огромные серые зоны. Есть отдельные укрепрайоны, опорные пункты, а между ними большие пространства... Именно благодаря тому, что там война маневровая, а не окопная, 10 тыс наших бойцов могли "связывать" 60 тыс орков. В такой маневровой войне гораздо больше весит качество и бойцов, и командования, чем их арифметическое количество", - сказал военный.

По его словам, сейчас в Курской области, по большому счету, 80% территории - это серая зона.

Ситуация в Курской области

Как сообщал УНИАН, по словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, операция ВСУ на Курщине уже оттянула с фронта в Украине 140-150 тысяч российских военных.

5 января стало известно, что ВСУ вновь пошли в наступление в Курской области России. Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что украинским силам удалось прорваться в трех районах Курской области и добиться тактических успехов.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп считает маловероятным, что Украина попытается продвинуться к Курской АЭС или даже захватить ее.

В начале января Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, говоря о результатах курской операции, которая началась 6 августа 2024 г., информировал, что в ходе ее проведения уничтожено более 38 тысяч личного состава россиян и более тысячи единиц техники. Благодаря ей украинский обменный фонд пополнился более чем на 700 захватчиков.

Он отмечал, что героические действия украинских военных на Курщине заставили противника удерживать значительную группировку сил на своей территории и перебрасывать резервы с других направлений.

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