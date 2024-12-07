Враг потерял более 77 единиц бронетехники за 5 дней.

Российские войска сосредоточили большие резервы в Курской области и осуществляют постоянные штурмы. Однако несмотря на это врагу не удается вытеснить Силы обороны с этого плацдарма

"Россияне очень активно штурмуют наши позиции в Курской области. Я могу сравнивать, потому что наша 41-я бригада заходила сюда с самого начала. Именно мы освобождали территорию Курщины и занимали позиции. Против нас сейчас действует вероятно едва ли не самая медийная 810-я бригада морской пехоты россиян. Впрочем, мне кажется, что это у них второй, или даже третий состав, потому что потери они имеют очень серьезные. Именно эту бригаду усиливают корейцами и с Севастополя к ним бросают подкрепление, но они стираются каждый день", - рассказал в эфире "Еспресо" военнослужащий Кирилл Сазонов.

По его словам, недавно во время штурма на Курщине враг потерял более 77 единиц бронетехники за 5 дней.

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"А такая техника для них дефицитная. Поэтому им приходится брать эту технику уже с "Мосфильма", а мы шутим, что скоро с "Союзмультфильма" будут брать", - добавил защитник.

Как он рассказал, россияне бросают на этот участок фронта самые боеспособные подразделения, чтобы вытеснить ВСУ с плацдарма до 20 января. Личный состав армии РФ также отмечает очень большие потери. Поскольку механизированные штурмы не успешны, противник бросает в атаку пехотные группы. Сейчас в Курской области очень горячо.

"И действительно, создается впечатление, что они получили приказ освободить Курскую область до инаугурации Трампа. Кроме 810-й бригады морской пехоты здесь действует также и 155-я бригада морской пехоты, которая действовала под Торецком. Нам известно, что оккупанты готовили большое наступление на Запорожье и основной силой там должна была бы быть 76-я десантная дивизия, но еще две-три недели назад их перебросили на Курщину. Впрочем, какие бы ресурсы враг не перебрасывал на Курщину, вытеснить Силы обороны им не удается", - подытожил Сазонов.

Ситуация в Курской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что командование Сил обороны тщательно готовилось к проведению операции в Курской области. В частности, генералы учитывали опыт предыдущих наступлений на фронте.

Как рассказал командир отделения 24-го штурмового батальона Айдар Станислав Бунятов, российские войска возобновили штурмовые действия на одном из направлений в Курской области. Они применяли БТРы и баги.

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