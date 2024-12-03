'Это непонятная позиция': эксперт о 'приказе держать Курскую область до прихода Трампа'

Ранее о таких целях Курской операции сообщали BBC со ссылкой на украинских военных.

В военной иерархии не может быть приказа удерживать те или иные территории до определенной даты. Так информацию BBC о целях Украины в Курской области прокомментировал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире "Radio NV".

"Держитесь до 20, а после что? Это непонятная позиция. Скорее всего, корреспонденты или перекрутили какие-то данные, или вообще просто придумали эту информацию, сделав логический вывод из действий наших и россиян на Курщине. Относительно того, что будет обмен территорий - в какой другой форме. Потому что напрямую для россиян это неприемлемо. Тот же Путин и Кремль постоянно говорят, что они территориями не торгуют. И каким образом они хотят решить эту проблему с Курской областью - это очевидно. Они хотят до 20 января или другой даты вытеснить наших военных. Не более", - сказал Жирохов.

Эксперт также рассказал об общей ситуации на этом направлении: "На Курщине продолжаются позиционные бои. Некоторые населенные пункты россиянам удается отбить, некоторые они теряют. Такая типичная позиционная война в маневровой фазе. На днях россияне там потеряли очередную колонну, потому что ездят там по федеральным трассам".

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Информация BBC о целях в Курской области

Ранее журналисты BBC сообщили, что пообщались с несколькими военными, которые участвуют в Курской операции. В частности военные сообщили, что им приказали удерживать территорию РФ до прихода к власти Дональда Трампа, чтобы потом обменять ее "на что-то".

Об условиях содержания Курской области накануне сообщал и CNN. Они отмечают, что темпы наступления РФ здесь достигают своего пика. В то же время журналисты считают, что эти территории важны для Украины в случае начала мирных переговоров.

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