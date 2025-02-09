Украинские силы не смогли дойти до крупных российских заводов или захватить тот же Курск, отметил Уэсли Кларк.

Если Украина будет вынуждена отступить из Курской области России, это не даст никаких дополнительных рычагов на переговорах, поэтому лучше оставаться там. Такое мнение высказал генерал армии США в отставке, бывший командующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк, передают "Суспільне новини".

"Хотелось бы, чтобы вы захватили там какой-то военный объект. Но этого не произошло - Украина зашла так, как смогла, захватила территорию в слабом месте российской обороны. Она не смогла дойти до крупных заводов, захватить тот же Курск. И не смогла оттянуть достаточно российских сил на это направление. Но вы сделали столько, сколько могли, теми силами, которые имели. Это в любом случае потенциальный рычаг давления на переговорах. Так что, это была удачная операция", - оценил он.

По его словам, в целом на фронте Украина была эффективной в гибкой обороне, что растянуло российские силы и нарушило их планы захватывать новые территории.

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"Украина нарастила значительные силы - это большое дело. Трудно строить армию, когда она ведет смертельный бой. Мы говорим об удивительной стойкости, силе и креативности Украины", - подчеркнул Кларк

При этом генерал добавил, что "ставки невероятно высокие", и для украинцев не вариант сказать, что они устали, и нужна передышка в обмен на земли.

"Это невозможно. Так мне объяснили сами украинцы. Люди понимают, что именно на кону, какие цели преследует Путин. Понимают, что будет, если украинская армия потерпит поражение… Так что да, это сложная проблема. И мы хотели бы остановить это. Но одно лишь желание всего не решит. Поэтому надеюсь, лидерство президента Трампа, упорный труд генерала Келлога, стойкость и сила украинцев убедят Путина, что он не может победить. И он таки уступит", - сказал Кларк.

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, 7 февраля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил новое наступление ВСУ в Курской области. По его словам, украинские военные продвинулись на российской территории на 2,5 километра.

О продвижении Сил обороны Украины в Курской области сообщили и в проекте DeepState. Отмечалось, что украинские военные смогли продвинуться возле населенного пункта Черкасская Конопелька. Речь идет о селе в Суджанском районе.

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