Он добавил, что ему не известно, и не знает, есть ли у кого-то идеи, как бороться с такими дронами.

В Курской области россиян применяют дроны, устойчивые к украинской РЭБ и с высоким коэффициентом попадания.

Об этом сообщил аналитик и соучредитель проекта DeepState Руслан Микула в эфире Radio NV. Комментируя ситуацию на Курщине, эксперт отметил, что там продолжаются качели и нет постоянной линии соприкосновения: враг контратакует, Силы обороны контратакуют.

"Полоса меняется по несколько раз за сутки, некоторые посадки переходят из рук в руки. В общем, ситуация тяжелая. Силы обороны ввели дополнительные резервы для того, чтобы сдержать врага, ведь он в прошлом месяце накопил [там] существенные силы", - рассказал эксперт.

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Микула также рассказал об "очень плохой тенденции", которая фиксируется на этом направлении. "Враг применяет FPV-дроны с витой парой, устойчивые к РЭБам. Соответственно, у них значительно выше коэффициент попадания, чем у обычных беспроводных FPVишек. Как сказал один десантник: "Это, по сути, ПТУРы новой генерации, когда FPV-дрон, связанный витой парой с точкой запуска, фактически нечувствителен к РЭБам". Поэтому враг применяет такой новый тип вооружения", - пояснил эксперт.

Он добавил, что ему не известно, и не знает, есть ли у кого-то идеи, как бороться с такими дронами.

Ситуация в Курской области

В течение недели россияне имеют "довольно серьезные продвижения" на двух направлениях в Курской области, сообщил военный эксперт Роман Свитан.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне пытались вытеснить Силы обороны с позиций в Курской области. По словам Зеленского, украинские защитники продолжают держать оборонительные рубежи.

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