Сообщается, что план мобилизации в непризнанной республике полностью провалили.

Мобилизация в непризнанном Приднестровье полностью провалилась.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире Радио НВ.

"Приднестровцы видят, что Россия, как всегда, будет их использовать как пушечное мясо – на фарш никто не хочет идти… Думаю, что та отставка правительства, проведенная в Приднестровье, связана с тем, что этот план был полностью провален, то есть российские кураторы не получили ожидаемых результатов", – отметил Братчук.

По его словам, на подконтрольной России территории Молдовы даже снизили уровень террористической угрозы с красного до желтого, но угроза из Приднестровья остается.

"Этот риск будет постоянно присутствовать, пока там присутствует Российская Федерация. И это понятно, но второго фронта не будет", – уверен он.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Приднестровья отправили в отставку из-за срыва мобилизации.

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