Все атаки врага подвергаются мощному отпору со стороны Сил обороны, подчеркнул Евлаш.

Российские оккупационные войска активизировались на Лимано-Купянском направлении. Враг применяет там штурмовые роты, акцентируя внимание и усилия на захвате Купянска Харьковской области.

"В полосе ответственности Восточной группировки войск самым горячим направлением является Лимано-Купянское. После непродолжительной паузы враг возобновил боевые действия, применяя штурмовые роты. В частности "Шторм", "Шторм Z", подразделения 1-й танковой роты, 6-й и 20-й армии РФ. За минувшие сутки противник 710 раз обстрелял позиции ВСУ из различных видов вооружения. 15 атак было отражено на Лимано-Купянском направлении", – сообщил в эфире "Эспрессо" начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

Он отметил, что оккупанты акцентируют внимание на захвате и окружении Купянска. Однако попытки россиян успеха не имеют.

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"Все атаки врага подвергаются мощному отпору со стороны Сил обороны. Получив по зубам враг отступает, зализывая раны. Но восстановившись, оккупанты снова продолжают атаки колоннами и мясными штурмами", – резюмировал Евлаш.

Война в Украине: новости с передовой

На юге Силы обороны нанесли оккупантам немалые потери. Там было ликвидировано 46 захватчиков. Кроме того, враг понес потери и в технике – украинские военные уничтожили танки противника, 12 орудий, миномет, пять единиц автомобильной техники и четыре лодки захватчиков.

Тем временем за неделю "Армия дронов" поразила рекордное количество техники российских оккупантов. Ликвидировано 428 единиц вражеской техники, в частности: 101 пушка, 88 бронированных машин, 75 танков, 52 САУ и тому подобное.

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